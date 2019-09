Complesso di Santa Margherita, se ne discute all'Ars

Sarà discusso martedì’ 24 settembre all'assemblea regionale siciliana l’emendamento presentato dal Movimento 5 stelle, primo firmatario Matteo Mangiacavallo, che autorizza l’Asp di Agrigento a cedere il complesso monumentale di Santa Margherita alla Regione Siciliana, per procedere alla sua musealizzazione.

L’Assessorato regionale ai Beni Culturali in questi anni avrebbe potuto stanziare i fondi necessari per rimettere in funzione il complesso come museo regionale, ma non ha potuto molto semplicemente perché non aveva la disponibilità del bene. Con l'emendamento, in caso di approvazione, l'iter potrà essere sbloccato e l'Azienda sanitaria dovrà procedere con la cessione del bene alla Regione e l’attivazione del museo.