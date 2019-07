Sbarco degli alleati, celebrato il 76esimo anniversario: presenti le autorità civili

Questa mattina si è tenuta la celebrezione del 76esimo anniversario dello sbarco degli alleati. Un evento importante, dove si è tenuta la scopertura di una lapide, posta, dal Comune e dall'associazione Memento, dedicata alla memoria dei 123 caduti della 207esimo divisione costiera, che a Licata ha subito l'attacco della terza divisione di fanteria Americana.

La lapide è stata collocata sul lato principale del monumento dedicato ai caduti Italiani della seconda guerra mondiale, in piazza Regolo. L'evento ha visto la partecipazione di un corteo silenzioso. Alla giornata il vice sindaco, Antonio Vincenti, in assenza del sindaco Galanti, impegnativo a Palermo per importanti motivi istituzionali, dello storico Calogero Carità, del presidente dell'associazione Memento, Carmela Zangara, e dello storico Victor Tory Failmezger.