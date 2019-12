Parametri non conformi, disposta la chiusura di alcuni punti idrici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 comunica che, le analisi microbiologiche eseguite sui campioni d’acqua prelevati in data 11 dicembre u.s., nel Comune di Sciacca, presso i seguenti punti rete:

· RdP n° 2804/18 acqua potabile punto rete Corso Vittorio Emanuele n. 147 (matr. 1504);

· RdP n° 2806/18 acqua potabile punto rete Corso Vittorio Emanuele n. 145;

hanno evidenziato valori dei parametri di riferimento non conformi al D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii..

Al contrario, il campione d’acqua prelevato in pari data nel punto rete di Corso Vittorio Emanuele 223 (matr. 21672) ha evidenziato valori dei parametri di riferimento conformi al D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii..

Pertanto, in via cautelativa, si è disposta la chiusura della fornitura idrica nei due punti rete interessati dalla non conformità.

Sarà cura del Gestore procedere alla pulizia delle riserve idriche a servizio dei sopra riportati punti rete ed al rifornimento sostitutivo a mezzo di autobotte.

Si assicura, altresì, che gli operatori ed i tecnici del Gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause della non conformità riscontrata per pervenire ad una rapida risoluzione della problematica in oggetto.