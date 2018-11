"Nonna" Angela compie 104 anni: gioca a carte e sbriga tutte le faccende di casa

Ben 104 anni. Li ha compiuti Angela Marino che vive nel quartiere di San Michele, a Sciacca. Con lei i 6 figli: Pippo, Vito, Lillo, Accursio, Antonietta e Francesca, i 16 nipoti ed una quarantina di pronipoti. La festa, con tanto di torta e pranzo al ristorante, è prevista oggi con l’arrivo di figli e nipoti dalla Germania, dalla Francia e dal Belgio. In 80 a tavola con nonna Angela.

"Sto bene, non prendo neanche pillole, ogni tanto quella per la pressione, ma non sempre". Così nonna Angela che trascorre il tempo raccontando le storie del passato a coloro che si recano a trovarla nella sua casa di corso Fazello, nel quartiere di San Michele, o che gioca a carte o sbriga personalmente le faccende di casa. Quando uno dei suoi figli, che ha 85 anni, si reca nell’abitazione della madre "lei si siede subito accanto a mio fratello – dice, al Giornale di Sicilia, la figlia Francesca – e si prende cura di lui, gli asciuga il sudore, va in cucina a prendergli l’acqua. E’ completamente autonoma".