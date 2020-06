Distanze interpersonali anti-Covid e aule scolastiche: convocato vertice

Una seria e approfondita riflessione sul prossimo anno scolastico alla luce delle nuove normative e linee guida anticontagio per trovare risposte a vari interrogativi. È l’obiettivo dell’iniziativa del sindaco Francesca Valenti e dell’assessore all’Istruzione Gisella Mondino che hanno convocato una conferenza di servizi per martedì 14 luglio 2020 alle 16.30 con i sindaci del comprensorio, i dirigenti scolastici degli istituti superiori e le ditte dei pullman che assicurano le corse scolastiche.

“La pubblicazione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche anno scolastico 2020-21 – dichiarano – pone non pochi interrogativi all’amministrazione comunale di Sciacca che da giorni si sta occupando del censimento di aule e spazi, adeguamenti e riqualificazione di spazi per una didattica più complessa, gestione degli spazi e interventi a sostegno del diritto all’istruzione che, oggi più che mai, va garantito.

A questi temi se ne aggiunge un altro: come conciliare le prescrizioni del Documento con il diritto allo studio degli alunni pendolari che frequentano gli Istituti scolastici superiori di Sciacca?

È chiaro ed evidente che, se i dati epidemiologici lo consentiranno, a settembre riprenderanno le attività scolastiche, educative e formative a condizione che vengano assicurate le misure contenutive e organizzative di prevenzione e protezione che le singole istituzioni scolastiche dovranno attuare e concordare con gli Enti competenti. Dispositivi personali, distanziamento fisico, igienizzazione dei luoghi di lavoro, flessibilità oraria, riconfigurazione delle classi, turni differenziati, entrate ed uscite differenziate... Ma come? Con quali criticità per la nostra Città e per il territorio che gravitano intorno all’importante offerta formativa di Sciacca?”.

Su questi aspetti si incentrerà la riunione convocata dal sindaco Francesca Valenti e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Gisella Mondino.