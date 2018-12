Sciacca, Marinello: "Indispensabile la costruzione di un nuovo carcere"

Il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello, che nei mesi scorsi ha prodotto una relazione attraverso la quale ha già interessato gli organi governativi competenti, torna a sollecitare la costruzione di un nuovo carcere.

“La questione è nota da oltre un trentennio, - spiega - la struttura esistente, infatti, non è adatta agli scopi cui è destinata. L'attuale carcere non risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione di Grazia e Giustizia ed in particolare ai principi sanciti dalla legge sulla riforma dell'ordinamento carcerario. Come se non bastasse, sono necessarie continue opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento degli impianti (elettrico, idrico e di sicurezza)”.

Il parlamentare Cinquestelle denuncia: “I fondi erano stati individuati e l’area per la costruzione di un nuovo carcere era già stata indicata in contrada Cozzo Tabbase, a Sciacca, ma i governi precedenti hanno inopinatamente dirottato gli stessi fondi verso altre destinazioni. Adesso si deve ripartire da capo ed è proprio quello che stiamo cercando di fare con il Movimento 5 Stelle”.