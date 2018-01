"Trovato in possesso di 12 pistole e 400 cartucce", scena muta dell'84enne

Non ha parlato. Vito Gennaro, l'ottantaquattrenne saccense arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di un maxi arsenale, stamani, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Alberto Davico, è rimasto in silenzio. Si è avvalso, dunque, della facoltà di non rispondere.

Il Gip Davico ha convalidato l'arresto dell'anziano pensionato che resta, dunque, ai domiciliari. Vito Gennaro è rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vaccaro.

L'anziano - secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento -- già da qualche mese veniva sistematicamente pedinato. I militari dell'Arma avevano notato degli strani incontri tra l’uomo e alcuni soggetti di interesse operativo.