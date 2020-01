Anniversario dell'assassinio Miraglia, ecco le iniziative per non dimenticare

Domani ricorre il 73esimo anniversario dell’assassinio del dirigente sindacale Cgil Accursio Miraglia, primo segretario della Camera del lavoro di Sciacca. Un anniversario che si contestualizza in un momento storico in cui rigurgiti nazisti, fascisti e razzisti tornano gravemente a minacciare la libertà e la legalità conquistate negli anni. Lo dimostra quanto accaduto a Venezia con l’aggressione di un ex deputato della Sinistra che si indignava di fronte a inneggiamenti al duce e alle parole offensive rivolte alla memoria di Anna Frank.

Di fronte a questi fatti e ai ripetuti attacchi nei confronti dei diritti dei lavoratori, per cui Miraglia ha lottato sino all’estremo sacrificio, il segretario generale della Cgil Alfonso Buscemi assieme alla responsabile della legalità e cultura della Cgil di Agrigento, Maria Concetta Barba, hanno inviato il sindaco, le istituzioni locali e la cittadinanza a presenziare alla cerimonia organizzata insieme alla fondazione Accursio Miraglia presieduta da Nico Miraglia e dai familiari del sindacalista.

Come ogni anno, il raduno è previsto alle ore 10,30 davanti al cimitero di Sciacca e un'ora dopo il raduno sarà davanti al monumento che i lavoratori di Sciacca hanno posto nella villetta di via Licata, a pochi metri da dove Miraglia è stato ucciso. Infine alle ore 18 verrà celebrata, alla chiesa Perriera, una messa in memoria di tutte le vittime innocenti di mafia. Sarà presente anche Franco Zammuto neo eletto segretario della Camera del lavoro Saccense “Accursio Miraglia” .