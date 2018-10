Mercato degli agricoltori, assegnati i box agli operatori

Assegnati i box al mercato degli agricoltori di Sciacca, che si trova nell’area antistante lo stadio comunale del quartiere Perriera. In gran parte sono stati confermati gli operatori dello scorso anno. A seguito delle istanze presentate, e valutate dal comitato del mercato, che ha stilato una apposita graduatoria, si registra l’ingresso di un nuovo operatore.

Questa mattina nell’area del mercato c’è stata una presa d’atto degli operatori della graduatoria e dell’assegnazione dei 14 box. Presenti i componenti del comitato, composto dall’assessore all’Agricoltura e alle Attività produttive Carmelo Brunetto, dal rappresentante dell’assessorato regionale all’Agricoltura Mario Turturici, dal rappresentante della Coldiretti Santa Interrante, dal rappresentante della Copagri Antonino Indelicato e dal rappresentante della Confagricoltura Dino De Vita. Presenti anche i funzionari del quinto settore del Comune di Sciacca.

"Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Carmelo Brunetto - si legge in una nota del Comune - augurano un buon lavoro a tutti gli operatori in una realtà importante, ormai affermata e apprezzata dai cittadini che da anni la frequentano, che si è sempre distinta per la qualità dei prodotti, tipici del nostro territorio, e il rapporto diretto tra i produttori e i consumatori”.

Il mercato è attivo dal novembre 2011 ed è stato realizzato con fondi dell’assessorato regionale all’Agricoltura. È aperto ogni lunedì dalle ore 14,30 alle 20,00 e il venerdì dalle ore 7,30 fino alle 14,00.