Disabili e anziani, attivo il servizio di assistenza domiciliare

Assistenza domiciliare straordinaria ad anziani non autosufficienti, disabili adulti e soggetti in difficoltà. È operativo il servizio deliberato dal comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario Ag7 comprendente i comuni di Sciacca (capofila), Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Caltabellotta, Montevago. L’obiettivo è quello di “sostenere i cittadini la cui condizione di fragilità e isolamento sociale si è aggravata a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19”.

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino rendono noto che sul sito del Comune di Sciacca è stato pubblicato l’avviso pubblico con allegato il modello di domanda per richiedere l’accesso al servizio.

Il servizio di assistenza domiciliare è indirizzato ad anziani non autosufficienti e disabili, che vivono soli o con familiari non in grado di sostenerli adeguatamente, e a soggetti adulti che presentano situazioni di grave marginalità e necessitano di supporto nella gestione dell’igiene personale e dell’ambiente di vita.

L’accesso al servizio è possibile mediante richiesta dell’interessato da inoltrare al Comune di residenza. È prevista anche la segnalazione, dello stato di bisogno del soggetto destinatario, da parte delle forze dell’ordine, delle associazioni/enti no profit, della Protezione Civile, del Medico di Base, di un familiare o di un vicino di casa. Ai beneficiari sarà assegnato un voucher di servizio da utilizzare per “acquistare” le prestazioni domiciliari presso uno degli enti non profit, scelto liberamente, inserito nel catalogo del distretto socio-sanitario.