"Atti sessuali con minori", il "caso" Mordino finisce in Cassazione

Saranno le sezioni unite della Cassazione a decidere, il 31 maggio prossimo, sul ricorso avanzato dalla difesa contro la sentenza che ha condannato, in primo grado e in appello, Davide Mordino, di 47 anni, ex parroco della Basilica di San Calogero, a Sciacca, a 9 anni e 8 mesi di reclusione, accusato di atti sessuali con minori. Il ricorso è stato presentato dalla difesa di Mordino, con gli avvocati Antonino Agnello e Giovanni Aricò, i quali hanno posto una serie di questioni, eccependo - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - nullità che riguardavano la fase delle indagini preliminari e il giudizio di primo grado oltre a vizi di motivazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo.

Davide Mordino ha lasciato la Basilica di San Calogero, a Sciacca, pochi giorni prima del Natale 2009, ed è stato arrestato a luglio del 2012. Prima il carcere e poi i domiciliari. Poi ha sempre seguito, al Tribunale di Sciacca, le udienze del processo. Con quattro minori all’epoca dei fatti, secondo l’accusa, avrebbe compiuto atti sessuali, con altri due avrebbe tentato, ma non ci sarebbe riuscito per il diniego degli stessi.

L’ex sacerdote ha sempre respinto le accuse, già dall’interrogatorio di garanzia. Un complotto contro l’ex sacerdote, un’azione da parte di giovani appartenenti allo stesso gruppo affinché andasse via da Sciacca. È stata questa la linea difensiva ribadita anche davanti ai giudici della terza sezione della Corte di Appello di Palermo dai difensori di Mordino, che poi hanno chiesto l’annullamento della sentenza alla Corte di Cassazione.