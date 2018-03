Randagismo, avviate le sterilizzazioni: i cani torneranno sul territorio

Il Comune di Sciacca chiede all’Asp di potere rimettere in libertà, a piccoli gruppi e in zone diverse del territorio, 14 cani già sterilizzati. Obiettivo dell’amministrazione comunale è consentire un ricambio, in due mesi, di almeno 100 cani nelle strutture autorizzate. Ieri mattina è stato effettuato un sopralluogo nel canile da parte del direttore dell’ambulatorio veterinario Gino Raso, presente il veterinario del canile Paolo Ciaccio.

“Questa è una delle iniziative che abbiamo messo in campo – dice, al Giornale di Sicilia, l’assessore comunale all’Ecologia Paolo Mandracchia – che prevede di liberare animali già sterilizzati e per i quali ci viene data autorizzazione dall’Asp. Questo ci consentirà di liberare posti nei canili, ma anche di incentivare le adozioni. Così potremo anche procedere ad intensificare il servizio di accalappiacani”.

I cani che saranno rimessi in libertà verranno assistiti dai gruppi animalisti.