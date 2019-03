Ordine degli avvocati, Livio confermato presidente: ecco il direttivo

Giuseppe Livio confermato alla presidenza, Giuseppe Stassi segretario e Vincenzo Cucchiara tesoriere. Così ha deciso il consiglio dell'ordine degli avvocati di Sciacca nella prima riunione che ha fatto seguito alle elezioni. La conferma di Livio alla presidenza era scontata così come quella di Stassi a segretario. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia.

Vincenzo Cucchiara tesoriere, invece, prende il posto di Nino Tornambè che non si è ricandidato al consiglio dell'ordine. Il nuovo consiglio tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per stabilire le altre deleghe. Si prevedono alcune novità rispetto al passato. Su 435 iscritti hanno votato 320 e questo è positivo «e testimonia - ha sottolineato Livio subito dopo l'elezione - l'unità dell'avvocatura di Sciacca». Conferma in blocco degli uscenti, con una sola novità rispetto al consiglio precedente, la mancata candidatura di Nino Tornambè al cui posto è entrato in consiglio Antonio Palmieri.

Gli altri componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati sono Carmela Bacino, Giuseppe Stassi, Agata Libassi, Enrico Di Benedetto, Calogero Lanzarone e Anna Maria Petruzzelli. Rispettata, anche in questa occasione, la ripartizione territoriale con la presenza di candidati di Sciacca, Ribera, del versante Belicino e della montagna. Le deleghe agli altri componenti del consiglio verranno assegnate la prossima settimana.