Buoni spesa, pubblicato elenco ditte accreditate di Sciacca

Pubblicato sul sito internet del Comune di Sciacca l’elenco delle ditte di generi alimentari e beni di prima necessità che hanno aderito all’iniziativa dei buoni spesa, a seguito dell’avviso emesso nei giorni scorsi. Nell’elenco è specificata la tipologia della ditta accreditata (supermercati, macellerie, panifici, ortofrutta ecc.) ed è indicata la via dove sono situati. È in queste attività che i beneficiari dei buoni spesa - che saranno distribuiti a breve - potranno rivolgersi per acquistare buoni di prima necessità.

L’elenco delle ditte sarà aggiornato di volta in volta che giungeranno al Comune altre richieste di accreditamento.