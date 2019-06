Il cadavere impigliato nella rete da pesca, l'ispezione: migrante morto annegato

E' morto per annegamento e si trattava, visto che la salma era di un uomo di colore, di un migrante. Non c'erano, inoltre, lesioni sul cadavere dell'uomo trovato in mare, martedì scorso, a 25 miglia al largo di Sciacca, dal motopesca "Mamma Giovanna". E' emerso tutto questo dall'ispezione cadaverica eseguita dal medico legale Giacomo Ruggia. La Procura di Sciacca, con il sostituto Michele Marrone, non ha disposto l'autopsia.

La salma era in mare - stando a quanto è trapelato - da almeno un mese. Indossava abiti invernali. Il cadavere si trova ancora in camera mortuaria, ma nei prossimi giorni sarà tumulato nel cimitero di Sciacca.