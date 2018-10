"Tenevano 80 cani in 36 metri", coniugi condannati

Erano accusati di avere disturbato la quiete dei vicini tenendo ben 80 cani, tra cuccioli e adulti, all’interno di un’area di dimensioni modeste: 38 metri. Per due coniugi saccensi, Giuseppe Milito, di 50 anni, e Anna Maria Bonfante, di 61, anche l’accusa di non avere osservato un’ordinanza del sindaco che, nel 2015, imponeva loro lo sgombero di quei cani entro 60 giorni. Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Fabio Passalacqua, li ha condannati a una pena pecuniaria, per complessive 650 euro, ma con una somma assai maggiore da risarcire ai due vicini che si sono costituiti parte civile. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Il risarcimento, comprese le spese per la costituzione di parte civile, è di 5 mila euro. I legali dei due, gli avvocati Mauro Tirnetta e Giada Cavalca, per quanto riguarda il disturbo lamentato dai vicini, per i cani che abbaiavano, hanno sostenuto che le case più vicine a quella dei loro clienti si trovano a qualche centinaio di metri distanza. Per l’ordinanza, invece, che non hanno dato seguito allo sgombero perché l’hanno impugnata dinanzi alla Presidenza della Regione.

Per questi cani i due hanno già subito un altro processo, lo scorso anno, quando sono stati assolti dall’accusa di avere maltrattato gli 80 cani.