Viadotto Cansalamone, via alla gara d'appalto per il progetto di consolidamento

Consolidamento del viadotto Cansalamone, pubblicato il bando per i lavori sulla struttura.

In particolare si tratta dell'affidamento dei servizi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori dell’intervento di consolidamento strutturale del viadotto, per un valore complessivo di 277.573,81 euro.



L’intervento ipotizzato dal Genio Civile di Agrigento, che modifica il precedente progetto preliminare del 2015, prevederà il consolidamento delle fondazioni di diverse pile; interventi sui cordoli degli impalcati; il rifacimento della piastra di appoggio; le sistemazioni idrauliche e il rifacimento dei giunti eccetera. L’appalto, i cui lavori ammontano a 1.853.666,68 €, prevede l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e scadrà il 18 settembre, con 140 giorni fissati come tempo per la realizzaione delle opere.

"Se l’amministrazione Valenti non avesse perduto un anno di tempo - attacca il Movimento 5 Stelle - cercando soluzioni fantasiose e impraticabili (tra cui quella dell'apertura temporanea del Ponte), oggi disporremmo di un progetto cantierabile e una proposta seria e sicura. Ma coi se e coi ma non andremo mai avanti. Oggi siamo invece soddisfatti che le cose si siano finalmente sbloccate e che stiano andando nella direzione giusta per la messa in sicurezza 'definitiva' del ponte Cansalamone e la sua, speriamo celere, riapertura. E di questo ringraziamo il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per la serietà dimostrata e per aver accolto i nostri suggerimenti".