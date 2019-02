Carnevale 2019, si parte: stasera a Peppe Nappa le chiavi della città

Ormai è tutto pronto: il Carnevale di Sciacca, edizione 2019, è realtà. La kermesse prenderà il via oggi alle 18 con l'esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso in via Giuseppe Licata. Alle 20.30 si svolgerà la tradizionale consegna delle chiavi della città a Calogero Gulino, il "Peppe Nappa", il "re" del carnevale di Sciacca. Alle 21 il via allo spettacolo sul palco di piazza Scandaliato dei gruppi mascherati dei carri in concorso.

Ad aprire lo spettacolo sarà il gruppo mascherato "Burgisi Special", ragazzi diversamente abili dell'associazione "Crescere Insieme" che ieri si sono già esibiti in maschera per i pazienti del reparro di riabilitazione degli Istituti "Maugeri "di Sciacca. Lo stesso gruppo è stato invitato per un'esibizione al palacongressi di Agrigento in occasione del Mandorlo in Fiore. Intanto, in via Cappuccini gli uomini del Carnevale sono in piena azione per completare il montaggio dei carri allegorici.

Ecco tutto il programma

Giovedì 28 febbraio: ore 17, esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso all’interno del quartiere San Michele, piazza Gerardo Noceto; ore 19 esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso nella suggestiva cornice della “Chiazza”, via G. Licata; ore 20.30, consegna delle chiavi della città dal sindaco al Peppe Nappa, il re del carnevale di Sciacca; ore 21, spettacolo in piazza Scandaliato, presentazione dei gruppi mascherati dei carri in concorso.

Venerdì 1 marzo: ore 16.30 sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di via Cappuccini, piazza Belvedere, via Friscia Maglienti, via Incisa e piazza Mariano Rossi; ore 20.30, spettacolo in piazza Scandaliato, esibizione di apertura con Peppe Nappa, esibizione dei carri allegorici in concorso.

Sabato 2 marzo: ore 16, sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di viale della Vittoria, corso Vittorio Emanuele, via Pietro Gerardi, via Incisa e piazza Mariano Rossi; ore 20.30 spettacolo sul palco di piazza Scandaliato, esibizione di apertura con Peppe Nappa ed esibizione dei carri allegorici in concorso.

Domenica 3 marzo: ore 10, Carnevale dei bambini, spettacolo sul palco di piazza Angelo Scandaliato. I più piccoli potranno divertirsi partecipando all’animazione di artisti di strada e dei più amati personaggi dei cartoons. Conduzione e animazione a cura di Vinz Termine; ore 11.30, posizionamento dei carri allegorici, che stazioneranno lungo corso Vittorio Emanuele dando vita ad uno spettacolo musicale e scenografico; ore 15, sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di viale della Vittoria, corso Vittorio Emanuele, via Pietro Gerardi, via Incisa e piazza Mariano Rossi; ore 18, spettacolo sul palco di piazza Scandaliato: "Feeling Story" revival degli inni più belli del Carnevale di Sciacca; ore 20 sempre in piazza Scandaliato si terrà a seguire l'esibizione di apertura con Peppe Nappa e dei carri allegorici in concorso.

Lunedì 4 marzo: ore 16, sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico viale della Vittoria, corso Vittorio Emanuele, via Pietro Gerardi, via Incisa e piazza Mariano Rossi; ore 20.30 spettacolo sul palco di piazza Angelo Scandaliato, esibizione di apertura con Peppe Nappa, ed esibizione dei carri allegorici in concorso.

Martedì 5 marzo: ore 16, sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico viale della Vittoria, corso Vittorio Emanuele, via Pietro Gerardi, via Incisa e piazza Mariano Rossi; ore 20.30 spettacolo sul palco di piazza Angelo Scandaliato, esibizione di apertura con Peppe Nappa, ed esibizione dei carri allegorici in concorso; ore 01.30 riconsegna delle chiavi della città al sindaco di Sciacca e rogo del Peppe Nappa.

Per quanto riguarda invece le iniziative collaterali:

Arriva la Festa: domenica 24 febbraio, alle 20.30, anteprima del Carnevale di Sciacca 2019 con esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso presso l’auditorium dell’Iiss “Calogero Amato Verano”.

La chiazza in maschera: giovedì 28 febbraio, a partire dalle 19, esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso nella suggestiva cornice della “Chiazza” in via G. Licata.

San Michele in maschera: giovedì 28 febbraio, a partire dalle 17.00, esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso all’interno del quartiere San Michele, piazza Gerardo Noceto.

Il Carnevale incontra i bambini dell'ospedale: L’allegria del Carnevale di Sciacca porterà un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale Giovanni Paolo II grazie alle esibizioni di alcune rappresentanze dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso.

Il Carnevale nelle scuole: promozione della Kermesse all’interno delle scuole primarie della Città, con esibizioni della maschera simbolo Peppe Nappa ed alcune rappresentanze dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso.

Carnevale e Famiglia: I bambini di Sciacca, in maschera, parteciperanno allo spettacolo in piazza Angelo Scandaliato con l’animazione dei personaggi dei cartoni animati. Conduzione e animazione a cura di Vinz Termine;

Instawalk Igers Agrigento: sabato 2 marzo, ore 16.: raduno Instagram organizzato dalla community Igers Agrigento. Una passeggiata social fotografica guidata tra coriandoli e cartapesta. I migliori scatti della giornata saranno pubblicati sui profili social Igers Agrigento e Igers Sicilia. Evento realizzato in collaborazione con il fotoclub L'AltraSciacca Foto. Hashtag e tag

ufficiali: #instameetag9 #igersagrigento #carnevaledisciacca2019 @igers_agrigento

Il Carnevale su Igers Sicilia: domenica 3 marzo reportage foto e video sul profilo Instagram @igers_sicilia_. Un'intera giornata dedicata al carnevale sul profilo Instagram della community ufficiale di @igersitalia Hashtags: #carnevaleinsicilia