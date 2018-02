Carnevale di Sciacca all'insegna dell'innovazione: ci saranno pure i mini carri

La festa di tutti e per tutti, nel rispetto della tradizione e con l’introduzione di elementi di innovazione. Ecco l’edizione 2018 del Carnevale di Sciacca. Quest'anno - secondo quanto è stato annunciato dal sindaco Francesca Valenti e dal suo vice, nonché assessore al Turismo, Filippo Bellanca - ai carri allegorici di categoria “A” verranno affiancati anche i cosiddetti mini carri.

Il Carnevale di Sciacca anima San Michele e coinvolge tanti enti sociali, entra anche in carcere e in ospedale per portare un po’ di allegria a chi soffre e a chi non è considerato. Ma il Carnevale di Sciacca apre anche spazi di arte, di conoscenza, di storia e di cultura; gira con i suoi costumi per nuovi percorsi cittadini; anima e intrattiene il pubblico con un palchetto in piazza Friscia, preparando il grande spettacolo di piazza Scandaliato.

"Un Carnevale che omaggia e viene omaggiato, che ricorda Vito Maggio e viene celebrato dallo Sciacca film fest. Un Carnevale che fa conoscere e meravigliare ospiti e bambini, con visite guidate e percorsi didattici; che ripercorre la sua storia e, dunque, la sua evoluzione. Un Carnevale che promuove la città con contest fotografici sui social - hanno scritto il sindaco Valenti e il vice sindaco Bellanca - . Un Carnevale che valorizza i propri riti, con il Peppe Nappa che prende vita prendendo scherzosamente le redini della città.