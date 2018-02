Misure di sicurezza speciali per il Carnevale di Sciacca, vertice in Prefettura

Sicurezza innanzitutto. Non potrebbe essere altrimenti per una delle kermesse più gettonate dell'Agrigentino, ma non soltanto: il Carnevale di Sciacca che si svolgerà dall’8 al 13 marzo. E stamani ci sarà un vertice in Prefettura. Ci saranno le auto della polizia municipale per evitare l’accesso nelle zone del centro storico dove si svolgeranno le sfilate, ma sono più stringenti anche i limiti per la vendita di alcuni oggetti e per gli ambulanti.

Il sindaco, Francesca Valenti, su proposta della polizia municipale, ha firmato ieri un’ordinanza che vieta la vendita di martelletti, clave, bombolette, spray, stelle filanti ed oggetti che possono recare danno o disturbo alle persone. E c’è di più. È vietato, infatti, il transito o la sosta di strutture di vendita fisse, tipo bancarelle o palchetti, o amovibili come carrelli con ruote e similari. Il tutto nel circuito di sfilata dei carri allegorici e nelle aree vicine. La sanzione amministrativa per chi non rispetterà queste disposizioni va da 25 a 500 euro. Le attività di vendita, all’interno di gazebo, saranno concentrate tutte in tre zone. Il piano di sicurezza è coordinato dal commissariato di polizia che ha già riunito, più volte, gli operatori della manifestazione compresi i carristi che realizzano le strutture in cartapesta.