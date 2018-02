Carnevale, mostre fotografiche di avvicinamento alla kermesse

Partiranno domani le iniziative del club fotografico amatoriale "L'AltraSciacca Foto", realizzate insieme al Comune di Sciacca in vista del Carnevale che si svolgerà dall'8 al 13 febbraio.

Il fotoclub è stato coinvolto dal Comune di Sciacca nell'organizzazione di alcuni eventi collaterali della festa. Una collaborazione che già è partita a gennaio con la realizzazione dei reportage fotografici delle fasi di costruzione dei carri allegorici.

"La nostra associazione - spiegano i responsabili di "L'AltraSciacca Foto" - ha pure messo a disposizione gli scatti che campeggiano sul manifesto ufficiale e quelli presenti nella zona arrivi dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo".

Domani si entrerà nel vivo degli eventi del club. Alle 18.00 sarà inaugurata all'ufficio turistico del Comune di Sciacca, in corso Vittorio Emanuele 87, la mostra fotografica "Mezzo secolo di Carnevale" in cui sarà esposta una selezione di scatti storici, frutto di una donazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca al Comune, in cui si potranno ammirare carri, minicarri, gruppi mascherati e maschere singole del Carnevale di Sciacca dal 1967 in poi. Anche la vetrina dell'ufficio turistico, nell'ambito dell'iniziativa "Sciacca in vetrina", cambierà veste e sarà dedicata alla festa.

Sempre domani partirà ufficialmente il Challenge Fotografico Instagram "Obiettivo Carnevale 2018", che consiste in un concorso fotografico sul popolare social Instagram.

Il challenge ha lo scopo di promuovere la manifestazione attraverso la fotografia e chiama i partecipanti ad eseguire degli scatti durante l'evento, che ritraggano le fasi di costruzione, montaggio e sfilata dei carri, ma anche le maschere, i gruppi ed i costumi, nonché gli aspetti enogastronomici e tutti quelli che raccontano al meglio il Carnevale Saccense. Le foto dovranno riguardare esclusivamente l'edizione 2018.

Per partecipare sarà necessario pubblicare sul proprio profilo pubblico Instagram dal 5 al 12 febbraio 2018, foto con gli hashtag #obiettivocarnevale2018, #carnevaledisciacca e #igersagrigento a cui deve essere aggiunta una didascalia che illustri il soggetto della foto e contenga il proprio nome e cognome.

Le foto pervenute saranno valutate da una giuria di esperti e le prime tre classificate saranno premiate sul palco di Piazza Scandaliato nella serata del 13 Febbraio.Il challenge è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Il regolamento completo è consultabile su www.sciaccarnevale.it e si www.laltrasciacca.it/foto .

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Pagina Facebook @carnevaledisciacca e vede il patrocinio del Comune di Sciacca e la collaborazione della social testimonial Roberta Mandalà.Instagramers Agrigento ,community di appassionati del Social Network Instagram della provincia di Agrigento, sarà media partner dell'iniziativa.