Carnevale, l'edizione 2019 è salva: sarà organizzata dalla Futuris

La Futuris, "dopo l’interlocuzione avvenuta con il Comune di Sciacca nelle scorse ore", ha annunciato di aver ottenuto l’affidamento dell’organizzazione, la realizzazione, la gestione e la promozione del Carnevale di Sciacca 2019.

"E‘ un momento di estrema soddisfazione - spiegano - per il nostro sodalizio, attivo sul territorio con importanti eventi da ormai diversi anni. E’ un grande onore essere scelti dal Comune di Sciacca per poter portare avanti la storica tradizione del Carnevale di Sciacca, una manifestazione che ci ha visti protagonisti in più vesti ed in più occasioni".