"Intesta casa e yacht a prestanome", sequestrati i beni a un pregiudicato

La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento del gip che ha disposto, su richiesta della Procura, il sequestro preventivo di uno yacht di oltre 21 metri e di una villa a Sciacca, in contrada Molara (per il valore complessivo di circa 300.000 euro) di proprieta’ di un pluripregiudicato che è stato denunciato per "trasferimento fraudolento di valori".

L'indagato, in passato, è stato piu’ volte condannato in via definitiva per truffa, estorsione, appropriazione indebita, ricettazione e minaccia. Secondo quanto ipotizza la Procura, allo scopo di sottrarsi all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali si sarebbe avvalso di un prestanome a cui aveva intestato i beni.