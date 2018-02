Catanzaro: "La commissione Randagismo all’Ars sarà strumento efficace"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“La costituzione di una commissione sul Randagismo all’Ars rappresenta un passo avanti da parte del Parlamento regionale: bisogna introdurre nuovi e più efficaci strumenti, anche normativi, per mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di potere affrontare e superare questo fenomeno”. Lo ha detto Michele Catanzaro, parlamentare regionale del PD, intervenendo in aula all’Ars per esprimere il proprio voto favorevole all’Ordine del giorno per la costituzione della commissione per lo studio del fenomeno del Randagismo in Sicilia.

Catanzaro ha inoltre ribadito la propria solidarietà al sindaco di Sciacca Francesca Valenti dopo le minacce ricevute sui social network in seguito alla morte di alcuni cani randagi nella sua città.