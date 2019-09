Ambulatori medici dell'Inps, M5S: "In attesa di una risposta dell'Asp"

L'Inps di Sciacca sarà presto trasferita in zona Perriera, nello stesso palazzo che ospita l'Agenzia delle Entrate, e nella nuova sede - stando a quanto viene reso noto da Matteo Mangiacavallo e Rino Marinello del Movimento Cinque Stelle - non sono previsti locali per ospitare gli ambulatori medici.

"Nel mese di luglio il deputato Filippo Perconti ha dunque incontrato il direttore regionale Inps per la Sicilia, Sergio Saltalamacchia, riscontrando la volontà di mantenere attivi i servizi oggi assicurati dal Centro Medico legale di Sciacca previa la disponibilità di locali adatti a tale scopo. A seguito di tale interlocuzione, i parlamentari saccensi Matteo Mangiacavallo e Rino Marinello hanno sondato, positivamente, la disponibilità dell'Asp di Agrigento di mettere a disposizione dell'Inps di Sciacca, stanze dell'ex ambulatorio o del nuovo ospedale attualmente libere. Nel mese di agosto è pervenuta all'Asp di Agrigento richiesta formale da parte dell'Inps circa le specifiche dei locali da adibire a centro medico legale e si attende, in questi giorni, la risposta del direttore generale Giulio Santonocito. Nel frattempo, il senatore Rino Marinello ha chiesto un nuovo incontro con il presidente Tridico, atteso nei prossimi giorni".