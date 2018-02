Scelta degli scrutatori, Cinque Stelle: "Priorità a disoccupati, disabili e studenti"

Il movimento Cinque Stelle di Sciacca ha chiesto all'amministrazione, per la scelta degli scrutatori della prossima tornata elettorale del 4 marzo, di dare priorità alle categorie dei disoccupati, inoccupati, disabili e studenti non lavoratori.

E' stata formalizzata, da parte dei Cinque Stelle, una proposta di individuazione di criteri inclusivi per la selezione degli scrutatori per tutelare categorie che potrebbero rimanere trascurate. Tale richiesta, anticipata prima informalmente, è stata seguita da una Pec indirizzata all’amministrazione nella quale si è ribadita la necessità, per il movimento 5 stelle di Sciacca, di individuare dei criteri di preferenza - hanno spiegato - nella scelta. Inoltre è stato proposto alla commissione elettorale di effettuare il sorteggio dei nominativi ricorrendo al sistema elettronico per garantire la massima trasparenza delle operazioni.

"Ci auguriamo, non avendo ancora ricevuto un riscontro, - scrivono i Cinque Stelle - che l’amministrazione voglia tenere conto di questa richiesta nell’interesse superiore di quelle categorie che potrebbero beneficiarne".