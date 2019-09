La Giunta approva il bilancio di previsione 2019-2021

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesca Valenti, ha approvato ieri pomeriggio lo schema del bilancio di previsione 2019-2021. L’importante strumento finanziario di programmazione avvia così il suo iter amministrativo.

Prima dell’approdo in aula, in Consiglio comunale, per l’approvazione definitiva, lo schema di bilancio dovrà essere esaminato dal Collegio dei revisori e, quindi, dalla Commissione consiliare competente.