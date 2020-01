Messa in sicurezza del territorio, il Comune presenta tre progetti al ministero dell’Interno

Fondi per la messa in sicurezza del territorio da parte del Ministero dell'Interno, l'Amministrazione comunale ha presentato tre richieste di finanziamento per la progettazione di tre interventi riguardanti la località San Giorgio, l’ex collegio dei Gesuiti e il quartiere della Perriera.

È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti, gli assessori al Bilancio Michele Bacchi e ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile Roberto Lo Cicero.

"Si tratta – spiegano – di tre progetti riguardanti la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale dell’impianto viario interno ed esterno di contrada San Giorgio; la realizzazione di un sistema di drenaggio urbano della parte terminale del bacino idrografico del quartiere della Perriera; il consolidamento e la ristrutturazione dell’antico Palazzo Municipale, ex collegio dei Gesuiti"

L’importo complessivo richiesto – solo per le spese di progettazione – è di circa 800 mila euro. L’investimento complessivo, per la realizzazione delle opere, è di circa 10 milioni di euro.