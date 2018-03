Il Consiglio ha deliberato: aumenta dell'11 per cento la Tari

Alla fine, la delibera è passata in Consiglio e l'aumento c'è stato. La Tari, a Sciacca, è lievitata dell’11 per cento. Non hanno partecipato ai lavori i consiglieri dell’opposizione di centrodestra. Adesso tra maggioranza e opposizione di centrodestra volano gli stracci con scambi di accuse su quest’aumento, ma anche sul mancato rinvio di un giorno della seduta. Il rinvio lo avevano chiesto proprio dal centrodestra.