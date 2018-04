Si dimette Filippo Bellanca, al suo posto in Consiglio arriva Guardino

Il vice sindaco Filippo Bellanca si è dimesso da consigliere comunale di Sciacca. Al suo posto è entrato il primo dei non eletti della lista Sciacca Democratica, Gianluca Guadino, che è già stato, nella precedente consiliatura, prima consigliere e poi assessore. Si era dimesso per ragioni di lavoro.

Adesso l’unico componente dell’amministrazione a mantenere anche il posto in consiglio comunale è Paolo Mandracchia. Gianluca Guardino è stato per anni vicino alle posizioni dell'ex parlamentare Giuseppe Marinello, mentre alle scorse amministrative è stato candidato con la lista dell'ex sottosegretario Nuccio Cusumano risultando il primo dei non eletti dopo Filippo Bellanca, Giuseppe Ambrogio, Valeria Gulotta e Santo Ruffo.