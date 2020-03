Emergenza Covid-19, prescrizioni per filiera agroalimentare. L’amministrazione comunale invita le attività della filiera agroalimentare, del settore ittico-conserviero e della pesca a osservare le prescrizioni dei provvedimenti di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19. Si chiede, in particolare, di provvedere alla disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro; attivare dei protocolli di sicurezza anticontagio mediante adozione di dispositivi individuali (mascherine e guanti, igienizzante per le mani, ecc.); ssicurare il rispetto della distanza interpersonale dei lavoratori dipendenti nella fruizione degli spazi comuni di lavoro; assicurare che il trasporto dei propri dipendenti venga effettuato con mezzi tali da assicurare la distanza interpersonale tra i soggetti, previa sanificazione del mezzo di trasporto utilizzato per ogni viaggio effettuato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si avverte - scrivono dal Comune - che la violazione di una delle suddette prescrizioni comporta l’immediata chiusura dell’attività e la revoca dell’autorizzazione amministrativa.