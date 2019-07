Crisi della pesca, Marinello e Mangiacavallo: "Fissato vertice con Musumeci"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I parlamentari del M5S Rino Marinello al Senato e Matteo Mangiacavallo all’Ars, accogliendo il grido di aiuto della marineria di Sciacca, hanno richiesto e ottenuto un incontro con il Presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore al ramo Edy Bandiera, in programma domani, martedì 30 luglio, alle ore 16, in Assemblea Regionale. All’incontro a cui è stata invitata la deputazione agrigentina, parteciperanno anche una delegazione delle marinerie interessate e le amministrazioni locali. Così, Marinello e Mangiacavallo rivolgono un invito a tutto il mondo politico per affrontare unitariamente tutte le criticità del mondo della pesca e, sinergicamente, trovare le soluzioni.

Nei prossimi giorni il senatore Marinello incontrerà anche la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per sottoporre alla loro attenzione le istanze dei pescatori ascoltati in questi giorni.

Stamattina, assieme ad una delegazione delle marinerie di Sciacca, Porto Empedocle, Licata, Portopalo di Capo Passero e delle rispettive amministrazioni locali, sono stati ricevuti dal Prefetto di Agrigento Dario Caputo anche i due parlamentari Cinquestelle che così, hanno voluto manifestare la vicinanza alle marinerie in difesa delle rivendicazioni avanzate dalla categoria e la vicinanza ai pescatori che, attualmente in stato di agitazione, hanno manifestato anche oggi all’esterno del palazzo della Prefettura.

Ricordiamo che un nuovo regolamento comunitario, entrato in vigore il 10 luglio scorso, ha introdotto zone di interdizione alla pesca a strascico molto ampie, unito ad un ulteriore inasprimento dei controlli. Una nave della comunità europea sta affiancando infatti i pattugliatori della Guardia Costiera nell’effettuare verifiche sulle imbarcazioni. Il quadro delineatosi ha messo in ginocchio le marinerie della costa sud siciliana che attraversavano già un momento di crisi.