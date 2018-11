Crollano dei massi da monte Kronio, scatta la verifica degli specialisti del "Saf"

Si staccano e precipitano verso valle dei massi da monte Kronio, a Sciacca. L'allarme è stato lanciato già ieri: qualcuno temeva che potessero arrivare - nonostante la distanza - in via Pasquale Tacci. Da stamani è all'opera, per una verifica mirata, la squadra dei "Saf" dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Gli specialisti stanno cercando di capire se ci sono rischi di ulteriori cedimenti. E sulla base di queste verifiche si stabilità poi cosa fare.

Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, la polizia municipale e la Forestale avevano effettuato un sopralluogo. La Forestale ha chiuso una stradella della propria area interna, restano invece aperte le vie per contrada Isabella e per monte Kronio.

Sembra altamente probabile che i distacchi e cedimenti di porzioni rocciose si siano verificati a causa dell'eccezionale ondata di maltempo dello scorso fine settimana.