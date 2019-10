"Danneggiò auto e tentò di rubare soldi e documenti", citato a giudizio

La Procura di Sciacca ha citato a giudizio Calogero Carlino 46 anni, arrestato in flagranza di reato - dai carabinieri - per aver danneggiato i finestrini di due auto in sosta nel parcheggio Catusi e per aver tentato di rubare monete, documenti e altri beni che si trovavano all'interno dell'abitacolo. Tutto accadde lo scorso 27 luglio. Quando l'uomo venne bloccato, stando all'accusa, venne trovato in possesso anche di un set di grimaldelli e aveva i documenti sottratti da una terza macchina.