Raccolta differenziata anche al cimitero, già superato il 50 per cento

E' stato superato il 50 per cento. Mentre i contenitori per separare i rifiuti arrivano anche al cimitero: i fiori da una parte e la carta dall’altra, l'assessore all'Ambiente Paolo Mandracchia annuncia che è stata superata la percentuale del 50 per cento di differenziata. "Un buon risultato – afferma l’amministratore – in linea con il programma, ma ancora da migliorare. Continuando in questa maniera entro l’estate sono certo che arriveremo a quel 65 per cento che è l’obiettivo minimo e considerando tutti i problemi che abbiamo fronteggiato non è poco. Con la collaborazione di tutti riusciremo a migliorare".

Tra le cartoline peggiori offerte dalla città nelle ultime settimane quella dell’area portuale con tanti rifiuti. Il problema si verifica, in particolare, ma non soltanto, nel fine settimana quando sacchi pieni di spazzatura vengono abbandonati anche nelle vicinanze della chiesa di San Pietro. Tra i rifiuti abbandonati nell’area portuale anche reti e attrezzi da pesca oltre a cassette di polistirolo. Il piano che era stato predisposto, evidentemente, deve essere rivisto e gli operatori della pesca devono collaborare adeguatamente.

Ormai nel 90 per cento del territorio di Sciacca non ci sono i cassonetti per i rifiuti. Poche alternative alla raccolta porta a porta nonostante siano in tanti, ancora, ad abbandonare per strada sacchi pieni di rifiuti.