Raccolta differenziata, contenitori al porto per tutti i pescatori

Gli operatori della marina, di ritorno dalle battute di pesca, avranno a loro disposizione dei contenitori dove conferire i rifiuti prodotti a bordo. È quanto comunicano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Ecologia Paolo Mandracchia nel rendere noto che l’Amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione dal Dipartimento regionale al Territorio e Ambiente per dar seguito a quanto concordato lo scorso sabato con i rappresentanti delle cooperative della pesca e il comandante del Circomare Sebastiano Sgroi. Al porto, e precisamente nei pressi dell’isola ecologica, saranno collocati dei contenitori per il conferimento differenziato dei rifiuti.

Il sindaco Valenti e l’assessore Mandracchia ringraziano l’autorità portuale – il comandante del Circomare Sebastiano Sgroi ha partecipato all’incontro in Assessorato regionale – e le cooperative dei pescatori per la collaborazione. L’auspicio è che, con il servizio porta a porta dei rifiuti nel quartiere Marina, e con la dotazione di nuovi contenitori per la differenziata, tutta l’area portuale si mantenga pulita.