Nuovo ciclo di disinfestazione: si comincia da San Michele, Stazzone e Marina

Nuovo ciclo di disinfestazione del territorio comunale di Sciacca. Il primo intervento è stato programmato nella notte di domani, domenica 3 maggio.

Si inizierà come sempre dal centro cittadino, per proseguire nei prossimi giorni in tutte le altre zone. Il primo intervento è stato programmato nel quartiere di San Michele, nel centro storico, alla Marina e allo Stazzone.