"No" a zanzare ed insetti, al via la disinfestazione

Il sindaco Francesca Valenti rende noto che è partito il primo ciclo di disinfestazione del territorio comunale di Sciacca.

Il primo intervento è stato programmato nella notte.

Si tratta dei cicli di disinfestazione annuali per l’abbattimento delle zanzare, e di altri insetti, allo stato larvale.

Si è iniziato come sempre dal centro cittadino, per proseguire nei prossimi giorni in tutte le altre zone. Il primo intervento – secondo il piano dell’Ufficio Ecologia del Comune di Sciacca – è stato programmato nel quartiere di San Michele, nel centro storico, alla Marina. Col secondo intervento, la prossima notte, verranno interessate le località Perriera, Ferraro, Seniazza, Foggia.