"Devastano tre vasi di ceramica", arrestati e rimessi in libertà

Arrestati e rimessi in libertà in attesa dell'udienza di convalida. Si tratta di tre saccensi - P.C. di 33 anni, M.V. di 44 anni e N.G. di 55 anni - che avrebbero distrutto due vasi in ceramica che si trovavano nella via Campidoglio di Sciacca. A bloccarli sono stati i poliziotti del commissariato cittadino. La Procura procede oltre che per danneggiamento aggravato anche per minacce. Questi vasi sono stati collocati dal Comune alcuni anni fa e già in passato, in qualche occasione, erano stati danneggiati.

La zona dove sono avvenuti i fatti dista pochi metri dal corso Vittorio Emanuele dove si svolge la sfilata dei carri allegorici e i vasi sono stati danneggiati mentre tanta gente, a poca distanza, faceva festa.