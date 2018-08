Niente, falò, barbecue e frigo portatili in spiaggia: il sindaco firma l'ordinanza

II sindaco Francesca Valenti ha emesso un’ordinanza in cui vieta la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori, il 15 agosto, giornata dei festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso, patrona della città.

Il provvedimento, in particolare, istituisce per le attività commerciali in forma fissa o itinerante, sia su aree private che su quelle pubbliche, il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcooliche e non alcoliche in bottiglie di vetro, in lattine "e in contenitori similari, che possono arrecare danno, pericolo, molestia a persone durante il periodo dello svolgimento della processione del simulacro della Madonna del Soccorso".

L’ordinanza istituisce l’obbligo per gli stessi commercianti di effettuare la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in bicchieri di carta, plastica o materiali simili, provvedendo collocare in prossimità delle proprie attività appositi contenitori per il conferimento e la raccolta dei materiali di risulta.

Il sindaco, inoltre, ha stabilito una serie di prescrizioni in materia di sicurezza urbana, tutela della pubblica incolumità e del decoro in occasione del Ferragosto. Il provvedimento istituisce il divieto assoluto su tutte le spiagge e su tutte le aree demaniali di accensione di qualsiasi fuoco, a qualunque titolo o scopo.

L’ordinanza vieta anche: l’accensione o l’utilizzo di barbecue per la cottura di cibi; l’istallazione di frigoriferi e altri elettrodomestici; l’utilizzo di gruppi elettrogeni; l’utilizzo di bombole a gas; il montaggio e l’utilizzo di tende e gazebo, sosta di camper, caravan e roulotte; l’emissione di suoni o rumori, oltre i limiti e/o al di fuori degli orari previsti dalle vigenti disposizioni di legge; il deposito e l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere che sono da conferire negli appositi contenitori posizionati sull’arenile.