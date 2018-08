Auto al posto dei disabili e nelle zone di emergenza, scattano 400 multe

Quattrocento multe in due giorni per divieto di sosta. Auto parcheggiate nelle zone di sfollamento, da lasciare libere per un’eventuale calamità o nei posti riservati ai disabili. È stato un Ferragosto di super lavoro per la polizia municipale di Sciacca.

In molti non hanno rispettato le regole e così sono scattate multe da 41 euro per divieto di sosta e da 85 quando sono stati occupati i posti riservati ai disabili e, in quest’ultimo caso, con 2 punti decurtati sulla patente di guida. La maggior parte delle multe sono state elevate nelle giornate di Ferragosto quando sono stati posizionati anche i blocchi stradali, in diverse zone del centro storico.

Alle porte c'è un altro evento che richiamerà tanta gente a Sciacca, il concerto di Gianna Nannini, in programma domani sera. L’ex assessore comunale al Turismo e attuale consigliere comunale, Salvatore Monte, ha avanzato la proposta di istituire un bus navetta.