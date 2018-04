"Trovato in possesso di hashish e soldi", arrestato un ventenne

E' stato trovato in possesso di un etto di hashish, di mille euro e di un bilancino di precisione. E' per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che un ventenne saccense, L. P., è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri.

Il ventenne, a quanto pare, era stato ritenuto sospetto tant'è che i carabinieri, in borghese, lo hanno pedinato lungo le viuzze del centro storico. Poi è stata realizzata la perquisizione, durante la quale il giovane è stato trovato in possesso dell'etto di hashish. Verifiche e accertamenti sono stati eseguiti dunque anche nell'abitazione del ragazzo dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato banconote, per circa mille euro, ritenute provento dello spaccio e un bilancino di precisione.