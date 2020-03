Emergenza Coronavirus, attivati i servizi gratuiti domiciliari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È attivo già da giorni a Sciacca il servizio “Pronto Spesa” a domicilio gratuito per persone anziane e persone impossibilitate a uscire di casa. Il servizio è svolto dai volontari dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, tutti i giorni e fino a cessato bisogno, dalle ore 8 alle ore 20.

Attivo anche il servizio “Pronto Farmaco”, che assicura la consegna di farmaci urgenti con prescrizione medica.

Per informazioni e prenotazioni bisogna contattare i seguenti numeri:

0925-575745 - Sede dell’Associazione

320-8754741 - Presidente dell’Associazione Calogero Catanzaro

Si invitano gli organi di informazione a dare massima diffusione e visibilità ai due importanti servizi e ai numeri di telefono.

Si invia in allegato l’avviso in formato immagine inserito come altri avvisi, documenti e contatti utili nel link del sito del Comune di Sciacca “Ministero della Salute – Coronavirus”.