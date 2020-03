Coronavirus, il sindaco ordina lo stop al mercato settimanale di San Michele

Sospeso il mercato rionale di San Michele previsto per domani Lo ha disposto il sindaco Francesca Valenti con propria ordinanza facendo seguito ai provvedimenti già adottati per le scuole in attuazione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo con il quale vengono stabilite numerose misure da adottare per contrastare e contenere la diffusione del coronavirus.

Il provvedimento prevede la sospensione del mercato rionale anche per i prossimi sabati finché non saranno cessate le condizioni che hanno reso necessaria l’adozione dell’ordinanza.