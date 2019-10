Emergenza sepolture: ci sono più di 20 bare in attesa

Sono più di 20 le bare in attesa di una sepoltura al cimitero di Sciacca. A fronte della carenza di posti per le salme, al camposanto saccense sono invece aumentati i locali-deposito: quelli, sono diventati tre, dove le bare trovano posto in attesa della tumulazione. Quegli stessi locali dove i familiari dei defunti si recano per portare un fiore. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Si tratta di una situazione che si trascina da tempo e che, fino ad un certo punto, era stata tamponata con la requisizione di loculi a confraternite ed associazioni.