Erogazione idrica, Girgenti Acque: "Potenziamento nel centro storico"

Distribuzione idrica a giorni alterni, invece dell'attuale distribuzione quotidiana, in contrada Perriera. Accadrà - secondo quanto annunciato da Girgenti Acque - dall'8 al 13 febbraio. Una scelta fatta per potere destinare volumi maggiori per la distribuzione nel centro storico.

E’ in fase di valutazione - prosegue Girgenti Acque - la possibilità di lasciare la distribuzione continua, 24 ore su 24, nell'area compresa tra via Licata, corso Vittorio Emanuele e via Incisa, e di effettuare la turnazione due volte al giorno nel quartiere di San Michele.