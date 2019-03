Lotta ai "vu cumprà" e parcheggiatori abusivi, "Spiagge sicure" a Sciacca

C'è anche Sciacca fra i Comuni che - per il 2019 - hanno ottenuto, dal governo centrale, il finanziamento per "Spiagge sicure": la lotta agli abusivi che, d'estate, prendono di mira gli arenili e si trasformano in "patria" dell'abusivismo commerciale ma, potenzialmente, rischiano anche di diventare bersaglio privilegiato di furti, scippi e rapine. "Spiagge sicure" - voluta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini - è, di fatto, una "guerra" ai "vu cumprà", ai parcheggiatori abusivi e a chi somministra cibi e bevande senza alcuna licenza.