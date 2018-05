"Rubò due orologi da una gioielleria in pieno giorno", 41enne a giudizio

Citazione diretta a giudizio, fatta dal sostituto procuratore Michele Marrone della Procura di Sciacca, per Calogero Sclafani, 41 anni, presunto autore del furto avvenuto - era il 28 aprile dello scorso anno - in pieno giorno in una gioielleria di Sciacca. I carabinieri sono riusciti a risalire all'uomo sfruttando i filmati delle telecamere esterne al locale e mettendo a confronto una serie di elementi: targhe di auto e spostamenti di vetture. Adesso, il 6 luglio il saccense dovrà comparire davanti al giudice monocratico del tribunale di Sciacca.

Sclafani avrebbe colpito, con un oggetto metallico, in pieno giorno, durante la chiusura pomeridiana dell’attività commerciale, la vetrina di una gioielleria, in via Garibaldi, portando via due orologi del valore complessivo di circa 300 euro.