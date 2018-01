Sequestrati 5.357 chili di ricci di mare e sanzioni per 86 mila euro

L'ufficio circondariale marittimo di Sciacca, nel 2017, ha sequestrato 5.357 chili di ricci. E lo ha fatto grazie al lavoro che ha portato i militari a 40 ispezioni in mare e a bordo di motopesca e a 918 controlli in tutta la filiera, comprendendo pescherie, supermercati, ristoranti. È questo il bilancio dell’anno appena passato per l’ufficio con a capo il tenente di vascello Salvatore Sgroi. "Le sanzioni agli operatori della pesca si sono notevolmente ridotte – ha detto, al Giornale di Sicilia, l’ufficiale – perché c’è una maggiore consapevolezza sul rispetto delle regole e una migliore conoscenza della normativa e degli adempimenti previsti. A Sciacca anche nella filiera della pesca le sanzioni si sono ridotte, mentre in altri comuni della zona nei quali arriva il pesce registriamo la necessità di un’attività ancora maggiore".

Nel 2017 sono stati elevati verbali che hanno consentito di incamerare 86 mila euro e si è proceduto a 32 sequestri, molti dei quali a carico di pescatori sportivi che utilizzavano attrezzature da pesca a loro vietate.