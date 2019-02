Trova in casa un immigrato, prova ad allontanarlo e viene minacciato di morte

Va in campagna, così come ha sempre fatto non appena riesce a ritargliarsi un pochino di tempo, e trova un immigrato intento a cucinare e consumare del cibo. Protagonista, suo malgrado, un cinquantaduenne che fra incredulità e rabbia non ha potuto far altro, almeno inizialmente, che chiedere spiegazioni e invitare a lasciare l'abitazione all'immigrato: un quarantatreenne del Burkina Faso.

L'extracomunitario, senza fissa dimora e irregolare, non soltanto però si è rifiutato, ma ha minacciato di morte il proprietario. Sul posto - una volta raccolto l'allarme - sono giunti i carabinieri, che senza non poche difficoltà, hanno fermato lo straniero. Il fatto è successo a Sciacca.

L'extracomunitario condotto in caserma è stato denunciato per le ipotesi di reato di minacce, violazioni di domicilio ed essendo irregolare, anche per reingresso illegale nel territorio italiano.